Twentenaren geven massaal gehoor aan oproep moskee: ‘Er liggen hier honderden zakken met kleding voor slachtoffers aardbeving’

Duizenden doden en tienduizenden gewonden. De aardbeving in het zuiden van Turkije heeft gezorgd voor veel leed in Turkije en in Syrië. Miljoenen mensen zijn getroffen door de ramp. De Turkse gemeenschap in Twente is al een hele dag in de weer om geld en kleding in te zamelen voor de slachtoffers daar. „Mensen staan buiten in de kou. Huilend. Het is verschrikkelijk.”