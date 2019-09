Twents bedrijf laat Zweedse auto's rijden op ‘zaagsel’

Boys Won’t Be Boys: Bas uit Lonneker is zichzelf in een rode tutu

15 september ENSCHEDE - De ene dag draagt hij een net overhemd, de andere dag een jurk. De in Lonneker geboren Bas Mastboom (27) hecht er waarde aan te kunnen zijn wie hij is. Samen met negentien andere mannen speelt hij in wisselende samenstelling mee in de voorstelling Boys Won’t Be Boys van Rikkert van Huisstede. Een ode aan de kwetsbaarheid van mannen.