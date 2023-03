Twents feestje wordt landelijk succes: 'Wie houdt er nou niet van vroeg feesten en lang slapen?’

Reportage | Met videoHet begon met een simpel oproepje op Facebook: wie heeft zin in een vroeg feestje? Inmiddels is VroegZat - ‘vroeg feesten, lang slapen’ - uitgegroeid tot landelijke culthit. Een avond met Tukkers on Tour in een stijf uitverkocht Tivoli in Utrecht. „Dit is geen feest, maar een beweging.”