Twentse ‘bende’ zette bruut geweld en lokmeisjes in bij afpersing

Politieman trouwde in Enschede ‘groot­ste boef van Velve’

10:02 ENSCHEDE - Henry Workel bestreed 45 jaar overlast en misdaad in Enschede. Eerst als jeugd- en wijkagent en later bij het vuurwerkteam van de politie. Hij deed het op zijn eigen manier, wars van hiërarchie en bureaucratie. Vlak voordat hij met pensioen gaat, fietsen we langs plekken in de stad die een bijzondere rol speelden in zijn loopbaan.