Twentse boeren noemen oproep gesneuvelde militairen een dilemma:‘Ons signaal is ook een noodkreet’

Bom in Hengelose woning gegooid om drugs­schuld van 50 euro, bewoner mist meerdere vingers

Monish S. (26) blijft voorlopig vastzitten. De verdachte van het gooien van een vuurwerkbom in een woning in Hengelo op 22 november vorig jaar wordt verdacht van een poging tot doodslag op een vrouw. Het slachtoffer raakte bij de actie zwaargewond aan haar hand toen zij de cobra naar buiten wilde gooien. Zij is voor het leven getekend.