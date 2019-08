Twentse broers ontwikkelen val voor processierups: ‘Begrijpen niet dat dit hier nog niet op de markt is’

Zorgen over spookjonge­ren in Enschede: ‘Glijden sneller af naar criminali­teit’

31 juli ENSCHEDE - PvdA maakt zich zorgen over jongeren tussen 18 en 27 jaar die geen vast woonadres hebben en onbekend zijn bij hulpverleners in Enschede. De PvdA-fractie wil van het college weten of er cijfers bestaan over het aantal zogenaamde spookjongeren in de stad.