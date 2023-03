Twentse chauffeurs in streekvervoer wijken niet voor verkiezingsdag

Hollandse buurtkroeg van Turkse Neser verdwijnt; ‘De Elsmos draait hartstikke goed. En nu moeten we weg’

Neser Bal hoopt nog heel wat jaren in de Bartokstraat net zoals de afgelopen negentien jaar café De Elsmos te runnen. Maar of dat gaat lukken is ook voor de kroegbaas van het kleinste café van Haaksbergen de grote vraag. „Mijn contract loopt in 2030 af. Door nieuwbouwplannen van de gemeente en de verhuurder is onze toekomst op deze locatie hoogst onzeker geworden.”