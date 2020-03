Twentse criminelen merken effecten coronacrisis: minder arrestaties, minder verhoren

Corona-update | Virus in Twentse woonzorg­cen­tra, boosheid om ‘hoestende’ jongeren

13:40 ENSCHEDE - Het coronavirus is vastgesteld bij bewoners van woonzorgcentra in Ootmarsum en Denekamp. Om verspreiding te voorkomen mag er geen bezoek meer naar binnen. We praten u in dit overzicht bij over dit en ander coronanieuws.