Twentse criminelen op Telegram zijn geschrokken en nemen maatregelen

Jochem uit Enschede stomver­baasd: eigen huis plots decor huwelijks­aan­zoek

12 augustus ENSCHEDE - Een mega-romantisch huwelijksaanzoek in je eigen huis, zonder dat je er zelf bent: het overkwam Jochem Vreeman deze week. De Enschedeër verhuurt zijn eigen huis via Airbnb en geloofde zijn ogen niet toen hij foto's kreeg doorgestuurd. “Bizar dat dit in mijn eigen huis was.”