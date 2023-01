Twentse elektronische muzikanten in actie: ‘Wij zijn goed, maar worden niet gehoord en dat is onterecht!’

Hoelang kan Joep uit Reutum nog blijven voetballen, zijn ogen gaan steeds verder achteruit

REUTUM - Een balletje hoog houden kun je nu wel overlaten aan Joep (8) uit Reutum. Maar hoelang nog is de vraag, want Joep lijdt aan een oogaandoening, waardoor hij steeds slechter ziet. Kans op genezing is er niet. Nog niet.

14:35