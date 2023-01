Twentse fabrikanten en hun personeel, wie kent de verhalen nog?

Oekraïens sprookje in Almelo: Dmytro en Veronika geven elkaar het jawoord

ALMELO - Het lijkt een sprookje: twee Oekraïense vluchtelingen komen elkaar tegen in de opvang van Almelo, worden verliefd en... trouwen. Vrijdagmiddag gaven Dmytro Ulko en Veronika Chystiakova elkaar het jawoord. Dat spraken ze uit in het Nederlands, want anders geldt de trouwerij niet voor de wet. Het aansluitende feest was in Huize Alexandra, de locatie waar ze voorlopig wonen.

