Twentse gemeenten en zorginstellingen winnen prijs voor gezamenlijke hulpverlening: ‘We lopen voor op de rest van Nederland’

De GemeenteDelers is een wedstrijd die georganiseerd wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In vier verschillende categorieën strijden bijzondere initiatieven van lokale overheden om de winst. De Twentse Koers is als beste gekroond in de categorie: ‘Integrale Aanpak Zorg en Welzijn.’

En daar is programmamanager Elise Hol, erg trots op. „We kijken verder dan de grenzen van een organisatie. Door aan de voorkant meer samen te werken, kunnen we sneller hulp bieden aan de mensen die het nodig hebben. Deze prijs is een mooie bekroning op ons werk.”

Procedures versnellen

Het Twentse initiatief heeft er onder andere voor gezorgd dat een politieagent en GGZ-deskundige samen op een melding van een verward persoon afgaan. Hiermee wordt voorkomen dat deze mensen worden afgevoerd in een politieauto, terwijl er juist een geestelijk probleem aan ten grondslag ligt.

En dat is niet het enige voorbeeld. „We zijn in de gemeente Dinkelland een project gestart waarbij er een wijkverpleegkundigen een aanvraag voor een WMO-indicatie kan doen. Zonder tussenkomst van een gemeente”, zegt Hol. „Hiermee versnellen we de procedure en gebruiken we de capaciteit die er is beter.”

Volgens de programmamanager wordt er vanuit andere regio's met interesse naar soortgelijke initiatieven gekeken, maar is Twente nog altijd koploper.