Twentse goot voor geluidsdemping kan eindelijk de Europese markt op

Onderne­mers verbaasd over Apeldoorn­se investe­ring in Enschede: ‘Vreemde gang van zaken’

26 augustus ENSCHEDE - Enschedese ondernemers in de entertainmentbranche willen opheldering over Zero55, een amusementsbedrijf waarvan de gemeente Apeldoorn eigenaar is. Of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun wordt momenteel onderzocht. „Een gemeente die ons beconcurreert, dat is een rare situatie.”