Twentse hondenfokker op de bon bij dierenpolitie

Met de aanwezige 42 volwassen honden en 17 pups was overigens niets mis, zo constateerden de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de dierenpolitie. Er was voldoende water en voer aanwezig. Toch kreeg de fokker, waarvan de vestigingsplaats niet bekendgemaakt is door de NVWA, diverse bekeuringen.

Naar buiten kijken

De registratie van de fokker was niet in orde, honden met puppy’s werden gehouden in een binnen-verblijf, waar geen mogelijkheid was buiten het verblijf kijken en het moederdier had geen mogelijkheid zich tijdelijk te onttrekken aan de jongen. Verder was er niemand bij de fokker aanwezig die een bewijs van vakbekwaamheid had, ontbrak een gezondheidsprotocol en was er geen administratie van de honden aanwezig, noch bewaard.