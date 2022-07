Twentse it-bedrijven gewilde prooien voor investeerders: tal van miljoenendeals

Investeerder Main Capital uit Den Haag is nu de meerderheidsaandeelhouder bij Bizzdesign in Enschede en indirect ook bij Akyla in Enschede. Dit laatste bedrijf, dat een internetplatform heeft waarvan uitzendbureaus, hun klanten en personeel gebruikmaken, werd gekocht door branchegenoot Textkernel in Amsterdam. Maar Textkernel is op haar beurt ook weer in handen van Main Capital Partners.