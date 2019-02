Twentse jager die wolf doodschoot: ‘Dier is verschrikking voor de hele dierenwereld’

Van Onze Redactie ‘Schokkend wat Google van ons weet’

1 februari Google weet alles van ons. Waar we zijn, wat we doen, waar we naar zoeken. Pim Lindeman en Martijn Bekhuis brachten in beeld dat Google elke stap die we zetten bijhoudt. In de krant van zaterdag dertien pagina’s over dit bijzondere onderzoek. In deze aflevering van Van onze redactie alvast een voorproefje.