Twentse journaliste die Sanderink-soap volgt staat stil bij 4 bizarre jaren: ‘Toen niet gedacht dat het nóg gekker zou worden’

Met videoHet is een van de opmerkelijkste affaires die het Nederlandse bedrijfsleven ooit heeft gekend: de ontsporing van de ooit zo degelijke Twentse multimiljonair en topondernemer Gerard Sanderink, die in de ban raakte van cybercharlatan Rian van Rijbroek. Sinds 2019 schrijft de Twentse journaliste Angelique Kunst haar vingers blauw over de soap. In deze video staat ze even stil bij wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen vier bizarre jaren.

Rian van Rijbroek werd een aantal jaren geleden door een optreden in Nieuwsuur. „Er waren destijds allemaal DdoS-aanvallen op Nederlandse banken en de Belastingdienst. Zij presenteerde zich als superhacker, geheim agent en cybersecurityspecialist en claimde de oplossing te hebben”, begint Angelique Kunst haar verhaal in Achter de Voorpagina, de videorubriek op deze site waarin journalisten vertellen over hun meest spraakmakende nieuwsverhaal en hoe ze dit hebben beleefd.



„Uiteindelijk bleek daar allemaal niets van waar; ze bleek gewoon een charlatan te zijn. Ze had het hele verhaal verzonnen, ook haar expertise is volledig verzonnen.”

‘Doodeng’

Tot zover, los van verkeerde waarschuwingen aan tv-kijkers, nog niet heel veel aan de hand voor Nederland. Maar een paar maanden na die uitzending kreeg Van Rijbroek een relatie met de Twentse ondernemer Gerard Sanderink, baas van ict-bedrijf Centric en bouwbedrijf Strukton. En dat was andere koek.

Kunst: „Meneer Sanderink heeft heel veel macht, maar die blijkt nu totaal machteloos in handen van een heel gewiekste dame. En dat is doodeng, want de bedrijven van Gerard Sanderink zijn ongelofelijk belangrijk voor Nederland.”

In deze aflevering van Achter de Voorpagina vertelt Kunst over haar zoektocht naar de waarheid. Vanaf het allereerste treffen in de rechtbank in Almelo in april 2019 over een rechtszaak tussen Sanderink en zijn vriendin - „dachten wij tenminste toen nog” - Brigitte van Echten, tot aan de laatste scoops.

Bizarre beschuldigingen

Kunst, over het begin van haar speurtocht: „Wij kenden hen allebei als buitengewoon degelijke mensen. Ineens kregen wij op de redactie een dagvaarding te zien voor die rechtszaak en daar stonden zulke rare dingen in... Saderink beschuldigde zijn vriendin van fraude, diefstal en van seks met Afrikanen. Nou, wat is hier in godsnaam aan de hand?”

Sanderink, destijds volgens Quote goed voor 600 miljoen euro, bleek die beschuldigingen al maandenlang te verspreiden. Kunst dacht dat die rechtszaak het einde van het verhaal was. „Ik had toen werkelijk geen het idee dat het nog veel gekker zou worden dan dat het op dat moment al was.” Maar het werd nog veel gekker.

Beluister de hele aflevering in de video boven dit artikel.

Volledig scherm Links: Angelique Kunst. Rechts: Gerard Sanderink en Rian van Rijbroek. © DPG Media