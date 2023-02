Twentse judoka’s veroveren medailles tijdens NK tot 18 jaar: ‘We kijken terug op een geslaagd toernooi’

Zaterdag werd in Den Haag het NK judo tot 18 jaar gehouden. Namens Judosport Oost schopten vier judoka’s het tot de eindstrijd. Een kort verslag over de wedstrijden door trainster Renée van Harselaar. „We zijn heel tevreden over wat de judoka’s hebben laten zien.”

‘’

Een sterk bezet spelersveld begon op zaterdag aan het Nederlands kampioenschap judo. De top vier van iedere regio was aanwezig. Naast de prijzen waren er ook scouts aanwezig. De Nederlandse bond kan de judoka’s uitnodigen om op Europees niveau hun sport te gaan beoefenen. Er stond dus een hoop op het spel. Onder de deelnemers waren vier judoka’s van Judosport Oost: Eva Hangyi, Luuk Mannebeek, Jasmien Hamad en Hanneke Plaggemars.

Luuk Mannebeek (15) verovert zilver

Trainster Van Harselaar: „Luuk nam deel in de gewichtsklasse tot 66 kg. In zijn eerste partij won hij met een hele mooie score. In de halve finale kwam hij op achterstand van een half punt. Maar tegen het einde wist hij de de wedstrijd met een ippon naar zich toe te trekken. In de finale stond hij tegenover een bekende tegenstander. Hij kwam net tekort door een inschattingsfoutje. Maar er zit een stijgende lijn in bij Luuk. Binnenkort gaat hij weer Europa in.”

Brons voor Jasmien Hamad (15) en Eva Hangyi (16)

„Jasmien nam deel aan de gewichtsklasse tot 70 kg. Ze verloor haar eerste partij op straffen, maar heeft zich goed teruggeknokt. In de partij om het brons heeft ze met vol ippon de wedstrijd gewonnen. We zijn erg tevreden met een bronzen plak voor haar. Eva Hangyi nam deel in de gewichtsklasse tot 63 kg. Ze zat er goed in en verloor pas in de halve finale. Dit was geen schande. Het was goed dat ze haar gezicht heeft laten zien. Zij heeft uiteindelijk ook knap de bronzen plak binnengehaald”, aldus van Harselaar.

Hanneke Plaggemars (14) komt net tekort

Van Harselaar: „Hanneke is bij ons eerstejaars. Ze is heel knap vijfde geworden in de gewichtsklasse tot 52 kg. Ze had van tevoren goede plannen bedacht. Ze deed niet onder voor haar tegenstanders die ouder en meer ervaren waren. We zijn erg tevreden over haar.”

Een hechte groep

Trainster van Harselaar kijkt met een goed gevoel terug op het Nederlands kampioenschap. „We zijn heel tevreden over wat de judoka’s hebben laten zien. Het toont dat we een goed programma hebben en dat we een sterke ploeg hebben. Verder was het nog mooi om te zien hoe hecht de groep is. Hanneke had dan wel net het brons verloren maar stond nog wel de anderen aan te moedigen. Zelfs met de tranen nog op de wangen. Het is echt een hechte groep die elkaar wilt helpen.”