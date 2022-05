Twentse loverboy op leeftijd (67) stort vrouwen in de ellende: ‘Hij heeft een vlotte babbel, liegt alles aan elkaar én heeft gevaarlijke kanten’

Het is niet verwonderlijk dat de 67-jarige Hans wordt vergeleken met de hoofdpersoon uit de documentaire The Tinder Swindler. In deze hit op streamingdienst Netflix wordt geschetst hoe een man via de datingapp Tinder contact legt met vrouwen die op zoek zijn naar een levenspartner. Hij doet zich voor als diamanthandelaar die zwemt in het geld, maar hij misleidt vervolgens de vrouwen op een geraffineerde wijze. Met het geld van de ene vrouw imponeert hij andere dames.