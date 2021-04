Twentse nieuwsfotograaf belaagd door beveiligers bij vaccinatielocatie van GGD in Enschede

Enschedese Denice krijgt een make-over in Chantals Beauty Camper

31 maart ENSCHEDE - In het RTL-4 programma Chantals Beauty Camper krijgen mensen die het verdienen een make-over van Chantal Janzen met collega’s Fred van Leer en Leco van Zadelhoff. In de aflevering van woensdag stond de roze camper in Enschede om Denice de Raaf een make-over te geven. „Het was een mooie dag vol emotie.”