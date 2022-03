Twentse parochianen praten meer met elkaar: ‘Aan het einde van de avond moest ik ze naar buiten duwen!’

Talha Bulut (15) is ondernemer en zet zich in voor de Verenigde Naties: ‘Ik heb gewerkt met Bill Clinton’

ENSCHEDE - Op slechts 15-jarige leeftijd is Talha Bulut al eigenaar van Sabre Holding BV, een bedrijf dat kantoorbenodigdheden verkoopt. Daarnaast is hij betrokken bij de Verenigde Naties, waarvoor hij later deze maand naar New York reist.

11:21