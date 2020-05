Twentse plastisch chirurgen kunnen weer aan de slag: ‘We lopen nu tegen rare situaties aan’

Auto vliegt uit de bocht in Enschede: een persoon aangehou­den

1 mei ENSCHEDE - Op de Volksparksingel in Enschede is een flinke ravage ontstaan doordat een auto uit de bocht is gevlogen. Een persoon is aangehouden. Nadat de auto uit de bocht vloog raakte hij een boom die vervolgens omknakte. De Volksparksingel is voorlopig afgesloten voor verkeer in beide richtingen.