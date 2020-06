Twentse sauna’s gaan weer open: alleen bil aan bil bij de Aufguss kan nog even niet

Jan van Dijk (93) viert Veteranen­dag op zijn balkon, twee hoog thuis in Enschede

27 juni ENSCHEDE - Sinds hij steeds minder ziet, viert Jan van Dijk (93) Veteranendag thuis. Zaterdag, in zijn appartement in Enschede, was hij weer even terug bij zijn kameraden uit Indië. „Niemand die een oorlog heeft meegemaakt, is nog dezelfde als daarvoor.”