Twentse schrijfsters publiceren boeken, terwijl steeds minder wordt gelezen: ‘Voor geld moet je het niet doen’

’s Avonds is Timothy uit Enschede de legendari­sche Freddie Mercury. Wat maakt tribute­bands toch zo populair?

Wie door z’n oogharen kijkt, zíet Freddie Mercury. De gelijkenis is puur mazzel, zegt Timothy Drake. Voor de rest was het vooral een kwestie van uren, dagen en nachten zwoegen in zijn schuurtje, tot hij het perfecte geluid vond. Timothy is de frontman van de succesvolle formatie Queen Forever. Wat maakt tributebands toch zo populair?