Twentse stroopwafels gaan direct per militair koerier de wereld over

VideoStroopwafels voor de mariniers in Doorn. Ronald en Marjanne Spijk komen, omgeven door een cordon van mariniers, aangelopen voor het officiële moment om de eerste honderden van in totaal 2400 stroopwafels te overhandigen. Ze zijn nog steeds beduusd door de gevolgen van dat ene bericht op Twitter dat hun leven de afgelopen dagen flink op de kop heeft gezet.

Defensieminister Ank Bijleveld verstuurde een bericht op Twitter dat ze bij een oefening van de mariniers in Schotland was. Ronald Spijk reageerde en vroeg zich af of ze wel regenjassen bij zich hadden. Kapitein Marc Brouwer reageerde op de vraag van de stroopwafelbakker: ,,Ja, maar géén stroopwafels. Wij herhalen: géén stroopwafels. We zijn met 2368 mariniers in totaal.” Spijk kon er niet meer onderuit. Hij moest en zou 2400 stroopwafels bakken. „Een man een man, een woord een woord.”

Die daadkracht van de stroopwafelbakker uit Enschede werd wel gewaardeerd door de mariniers uit Doorn. Kapitein Brouwer, die zijn alles ontketenende reactie op Twitter vanuit Schotland had verstuurd, was naar Doorn gekomen om de eerste honderd stroopwafels persoonlijk in ontvangst te nemen. „De stroopwafel is een waardering die door de maag gaat. Met een biscuitje of een pepernoot is dat misschien wat minder, maar een stroopwafel kan een marinier wel waarderen. Elke militair wel. Met een stroopwafel start het gesprek. Dan denk je: dat is wel lekker zo’n momentje.”

De training in Schotland is volgens Brouwer natuurlijk fantastisch, maar met een stroopwafel erbij zou het helemaal geweldig zijn. „Ik vlieg morgen door naar het Caribisch gebied. Ik zal er persoonlijk voor zorgen dat deze stroopwafels op Curaçao en Aruba terechtkomen.” Stroopwafels uit Twente of bolussen uit Zeeland? „Wij vinden alles lekker. Ook voor bolussen uit Zeeland houden we ons aanbevolen.”

Volledig scherm Het Korps Mariniers neemt het cadeau van 2400 stroopwafels in ontvangst van Stroopwafel-xxl. De actie begon als een grapje op Twitter. © ANP

Morgenavond op Aruba

Ronald Spijk blijft bescheiden onder de enorme aandacht die zijn bericht op Twitter veroorzaakte. Hij kan het nog niet zo goed bevatten. „Bijzonder? Meer bizar. Dit had ik nooit verwacht.” Wellicht zit er voor hem nog wel meer in dan alleen deze eenmalige actie. Om maar even in zeemanstermen te blijven, hij heeft alle zeilen moeten bijzetten om zijn belofte na te kunnen komen. Maar die 2400 stroopwafels komen er. „Ik denk dat we nog wel contact hebben met defensie. Morgenavond zijn ze al op Aruba. Nee, nog niet in Schotland.” Zelf gaat hij ze niet brengen. „Nee, dat is aan defensie.”

Korporaal Dennis kan het gebaar van de Twentse stroopwafelbakker enorm waarderen. „Elke marinier is tijdens de opleiding wel een aalmoezenier of dominee tegengekomen. Mét stroopwafels. Een mooi momentje. Het hoeft voor mij overigens niet per se in het rantsoen te worden gezet.” Een stroopwafel moet voor de bijzondere momenten blijven.