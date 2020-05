Twentse topspecialisten zijn klaar met 1,5 meter: ‘Onnodige angst’

Reportage/Video Een kijkje in Venlo bij 2 Brüder, de nieuwe aanwinst van Enschede: ‘Jullie weten niet wat je overkomt’

8:30 ENSCHEDE - 2 Brüder is al jaren de publieksmagneet in Venlo. De supermarkt opent vandaag haar tweede vestiging, in het voormalige Hudson’s Bay-pand in Enschede. Wat is hun geheim? We zoeken het antwoord in Venlo.