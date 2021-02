Twentse Vincent en Kasia ontvluchten met dochters de lockdown: ‘Op Curaçao voelen we ons veilig en vrij’

Sneeuw, heerlijke dagen, maar voor de bezorgers...

13 februari Het was een week waarin een dik pak sneeuw ons in de greep had. Een welkome afleiding voor iedereen die wel even zin had in een ander decor en een fijne dosis zon en frisse lucht. Maar het betekende ook veel ellende voor iedereen die noodgedwongen de weg op moest.