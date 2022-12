Twentse werkgever Dennis wil gráág voor de rechter verschijnen om een misstand aan de kaak te stellen

Het verhaal van Ilse* werd in mei 2021 al opgetekend door De Twentsche Courant Tubantia. Destijds vanwege een schuld van 82 euro, in 2007 gemaakt bij een kraamzorgbureau. Daarvan ‘resteerde’ in 2021, ondanks betaling van 800 euro, nog bijna 2000 euro. Werkgever Dennis* kwam ook toen voor haar in het geweer toen hij door het betrokken incassobureau ook al geconfronteerd werd met loonbeslag op het salaris van de vrouw. Hij weigerde medewerking, liet het toen eveneens op een rechtszaak aankomen, maar die werd een uur voor de zitting door het betrokken incassobureau - Groothuis Ligtermoet & Nijhuis - ingetrokken. De rechter kwam er dus niet aan te pas. Maar dat was niet wat Dennis wilde.