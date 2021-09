Twentse zakenvrouw Els Denneboom onverwachts overleden

kaart Zoveel mensen in jouw gemeente hebben een eerste of tweede coronavac­cin gehad

9 september ENSCHEDE - In de meeste gemeenten in Twente en de Achterhoek heeft meer dan 85% van de inwoners inmiddels een eerste vaccinatie voor het coronavirus gehad. Zo'n 75 procent van alle volwassen inwoners in deze regio is al volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, waaruit te zien is dat Twente en de Achterhoek ongeveer dezelfde vaccinatiegraad hebben als het gemiddelde in Nederland.