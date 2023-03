Twijfels in raad maar Enschede zet staatssecretaris mes op de keel: handtekening onder voorwaarden, anders geen azc

niet vergeten Truus en Johan Engbers koesteren de herinnerin­gen aan hun op 11-jarige leeftijd verongeluk­te dochtertje Brenda

In deze rubriek praten we met bezoekers van begraafplaatsen in Noordoost-Twente. In aflevering 9 zijn we op r.-k. kerkhof in Deurningen. Truus en Johan Engbers bezoeken het graf van hun dochter Brenda.