Twintig tips over verblijfplaats veroordeelde dader moord Dish Hotel in Enschede

Aangenomen wordt dat Ata zich al jaren ophoudt in Turkije, al dan niet onder een andere naam. De politie toonde in de uitzending van Opsporing Verzocht nieuw beeldmateriaal van Ata. Eerder werden in Zwolle en Steenwijk zoekingen gedaan bij familieleden van de voortvluchtige dader, waarbij het beeldmateriaal is aangetroffen. Cumali Ata is bij verstek veroordeeld tot tien jaar.

Volgens de politie is er de afgelopen tijd meerdere malen contact geweest met Ata’s advocaat in Nederland en is er gesproken over een mogelijke vrijwillige terugkeer naar Nederland. Ata heeft via zijn advocaat laten weten dat hij zijn straf niet wil uitzitten. De twintig binnengekomen tips worden opgepakt door de politie. Meer informatie over de verblijfplaats van Ata blijft welkom.