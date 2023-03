Uitslagen en verslagen hockey: vrouwen Goor domineren tegen Roden, mannen EHV hebben het zwaar in het noorden

met video Paul was een stevige militair, maar long covid sloopte de Enschedeër: ‘Je weet: twee jaar ziek, dan is het exit’

Enschedeër Paul Hulscher (50) is bij de luchtmacht iemand om tegenop te kijken. De sergeant major leidt grote operaties, mag namens defensie in tv-shows opdraven en figureert in reclamespots om militairen te werven. Tot hij in mei 2021 long covid krijgt. Terwijl corona vrijdag officieel als beëindigd wordt verklaard, worstelt Hulscher nog iedere dag met de gevolgen.