Uitspraak in Twents liquidatieproces duurt nog weken

Bij de rechtbank in Almelo had dinsdag de laatste zitting plaats in het proces rond zeven pogingen tot liquidatie in 2017 in Enschede, Almelo en Gronau. Het Openbaar Ministerie had maandag 25 jaar cel geëist tegen Henri W. en 10 jaar tegen Maurits R. die eerder dit jaar al voor twee moordaanslagen in dezelfde reeks van gewelddadigheden is veroordeeld tot 16 jaar.

Hand- en spandiensten

Toen W. het laatste woord kreeg, zei hij dat hij naar huis wilde en ‘de kapper niet in brand heeft gestoken en niet op K. heeft geschoten’. R. herhaalde kort wat hij al eerder heeft verklaard: Hij heeft wel wat hand- en spandiensten verleend, maar nooit geprobeerd iemand van het leven te beroven. Tegen het vonnis van 16 jaar is hij in hoger beroep gegaan.

Hun advocaten Dennis Vlielander, Ronald van de Graaf en Brigitte Roodveldt bepleitten vrijspraak op de pogingen tot moord. Volgens hen is er onvoldoende concreet bewijs en construeert het Openbaar Ministerie ‘met kromme redenering’ scenario’s waarvan niet is vast te stellen dat ze zich hebben voorgedaan.

Verklaring van kroongetuige

Kritiek is er vooral op het gebruik van verklaringen van kroongetuige Nilo de S. die klem was komen te zitten tussen twee criminele groepen, vreesde voor zijn leven en daarom een boekje open deed. Volgens het Openbaar Ministerie is hij betrouwbaar omdat hij óf zwijgt óf de waarheid spreekt, een redenering die volgens Van der Graaf ‘complete kolder’ is.

De meeste slachtoffers stonden op een lijstje van drugscrimineel Simo D. uit Enschede, die vanuit de gevangenis een strijd met een concurrerende groep met banden met motorclub Satudarah uitvocht. De advocaten wezen erop dat slachtoffer K. – een statenloze zigeuner uit Enschede – helemaal niet past in het rijtje. Hij heeft geen banden met beide groepen, noch kent hij de verdachten. Het Openbaar Ministerie heeft vergeefs getracht te achterhalen of er sprake was van een persoonsverwisseling.

December

De rechtbank heeft het onderzoek nog niet gesloten en wil dat pas op 6 december doen. Het is mogelijk dat het ook dan niet gebeurt, als de rechtbank toch nog een reden ziet voor nader onderzoek. De advocaten Vlielander en Van der Graaf van Henri W. hebben namelijk voorwaardelijk om nader onderzoek gevraagd.

Mocht de rechtbank het signalement van de schutter op K. – zoals het Openbaar Ministerie dat als bewijs gebruikt – overnemen ten nadele van hun cliënt, dan willen ze dat K. nader wordt ondervraagd over het signalement zoals hij dat heeft doorgegeven.

Aanvullend onderzoek

Datzelfde geldt voor aanvullend onderzoek naar schotresten in deze aanslag. Als de rechtbank het gedane onderzoek op dit punt ten nadele van W. laat wegen, dan willen de advocaten verder onderzoek laten verrichten. Het is er volgens de advocaten in eerder stadium niet van gekomen, omdat het zeer tijdrovend zou zijn. Het Openbaar Ministerie vindt dat deze voorwaardelijke verzoeken veel te laat komen.