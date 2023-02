Uittips in Enschede, er is genoeg te doen in de voorjaarsvakantie

Vanaf 25 februari tot 5 maart is het voorjaarsvakantie. Ben je op zoek naar leuke uitjes voor het hele gezin? Hieronder enkele tips. Je hoeft je in elk geval niet te vervelen.

Springkussenfestival

Van 27 februari tot en met 3 maart is op het Vliegveld Twenthe aan de Vliegveldweg het springkussenfestival. Behalve veel verschillende springkussens is er ook een lasergame-arena en kan er gedanst worden in de kinderdisco. Het festival is volgens de organisatie het meest geschikt voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

De Museumfabriek

De voorjaarsvakantie staat bij De Museumfabriek aan Het Rozendaal in Enschede in het teken van ‘de week van de wonderlijke wetenschap’. Er is van alles te ontdekken en te doen. In de voorstelling Mad Science worden meerdere shows gegeven. De mad professor neemt kinderen en volwassenen mee in de wereld van wetenschap en techniek. In de makerspace kun je verschillende objecten maken en uitproberen, zoals een zeilscheepje.

Theater

In de voorjaarsvakantie zijn de voorstellingen Liegebeesten en Wakkerland te zien in Enschede. Op 27 februari is om 12.30 uur Wakkerland te zien in Concordia (Oude Markt). Dit moderne sprookje gaat over een moedig kind dat strijdt voor de natuur. De voorstelling is voor kinderen van 8 jaar en ouder.

Op 28 februari is in het Theater Sonnevanck (Walstraat) de voorstelling Liegebeesten te zien. De kleurrijke, muzikale voorstelling gaat over Noa die op zoek is naar de waarheid in een wereld waar niets is wat het lijkt. De voorstelling is voor kinderen vanaf 7 jaar.

Snowcamps

Ben je geïnteresseerd in leren skiën of wil je daarin beter worden? Dat kan bij Snowcamps aan de Blikkersmaatweg. Op 28 februari en op 1 en 2 maart worden er lessen gegeven door gediplomeerde en ervaren skileraren. Voor het echte wintersportgevoel in de voorjaarsvakantie. Aanmelden kan via skicentrummoser.nl/snowcamps-voorjaarseditie

Klimcentrum

Hou je niet van stilzitten en wil je actief blijven in de vakantie? Het Arque Klimcentrum (J. J. Van Deinselaan) biedt bezoekers uitdaging genoeg met twee overhangende parcoursen. De activiteit is geschikt voor het hele gezin. In drie spannende proeven, waaronder een vuurproef, ontdek je wie de beste survivor in het gezin is. Een vereiste is minimaal acht deelnemers.

Bibliotheek

In de bibliotheek in Enschede is in deze voorjaarsvakantie van alles te doen. Het is onder andere mogelijk om op 24 februari ‘ruimtelijk te tekenen’ met een 3D-pen (voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar). Op 28 februari kunnen kinderen van 10 tot en met 14 jaar een neonobject maken.

Kaarten voor beide activiteiten zijn te reserveren via de website van de bibliotheek in Enschede: bibliotheekenschede.nl