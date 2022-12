Uitvaartcentrum op historisch erf Haaksbergen stap dichterbij: ‘De buren helpen’

HAAKSBERGEN - De omgevingsvergunning is verleend, de verhuizing van Uitvaartcentrum Startman van de Werfheegde naar het historische Erve Harink aan de Eibergsestraat is een stap dichterbij. „We zijn heel dankbaar dat dit op ons pad is gekomen.”

Esther Startman, eigenaresse van het uitvaartcentrum, heeft haar intrek genomen in de oude boerderij van Erve Harink. Een zoon woont aan de Werfheegde, naast het huidige uitvaartcentrum. Dat zal op termijn sluiten, maar niet geruisloos en niet voordat het nieuwe uitvaartcentrum is gerealiseerd. „Hier is lief en leed gedeeld en ik wil mensen de gelegenheid geven om afscheid te nemen. Er zijn nog altijd mensen die hier komen om een overledene te herdenken.”

Binnen de gemeenteraad gingen al stemmen op om woningen te bouwen op het leegkomende terrein aan de Werfheegde. Maar dat is niet toegestaan in het gebied dat als bedrijventerrein in de boeken staat. „Wat we met de grond gaan doen, weten we nog niet”, aldus Startman.

Herbouwen in oude Twentse stijl

Wat al wel bekend is, is wat er op de nieuwe locatie verrijst. De oude boerderij, een rijksmonument, is het woonhuis van de familie Startman. In januari worden de oude stallen gesloopt om plaats te maken voor nieuwe gebouwen die in oude Twentse stijl worden opgetrokken. „In februari wordt het terrein bouwrijp gemaakt en kunnen we beginnen met de bouw”, aldus Startman.

Op het terrein wordt bovendien een rustttuin ingericht, waar bezoekers kunnen wandelen en herdenken. „De buren helpen bij de aanleg”, zegt Startman. „Vanaf het eerste moment waren zij akkoord met onze plannen. Dat is echt noaberschap. We zijn heel dankbaar dat dit op ons pad is gekomen.”