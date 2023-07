Uitvak FC Twente bij Hammarby IF uitverkocht: supporters massaal naar Zweden

DOEMSPIEKERS Genieten van Twente in streektaal: Doar wörd ik bliej van

Mangs oaverkomt oe dinge woarbie der nen glimlach op oe gezicht komt. Of dat der momenten bint dee oe bliej en gelukkig maakt. Natuurlijk heb ie ok van dee tieden dat ie verdreetig of teleurgesteld bint. Het heurt allemoal bie het leaven en het maakt het zoa de meuite weerd. Of nich dan.