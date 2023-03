Undercover in Twente na de diefstal van mijn fietstassen: waarom doe ik dit?

Twentse kinderen moeten wachten op moeder uit Turks rampgebied: ‘Het schiet niet op’

Van het appartement van Vedia Türünç (84) in het Turkse Antakya is na de verwoestende aardbeving van 6 februari niets meer over. Haar kinderen in Hengelo willen hun hoogbejaarde moeder naar Twente halen, maar het wachten is op een visum en dat duurt volgens dochter Mufide veel te lang. „We willen haar graag zien, maar het schiet niet op.”