Uniek: eenmalig honderd euro voor DCW’ers in Enschede, en misschien nog wel meer

ENSCHEDE - Alle medewerkers van de DCW krijgen deze maand honderd euro extra. Het is een tegemoetkoming voor de hoge energiekosten en de duurdere boodschappen. Enschede is voor zover bekend de eerste gemeente in Nederland die dit doet.

Het gaat om ongeveer negenhonderd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die bij DCW werken of via de DCW bij andere bedrijven zijn gedetacheerd. De mededeling is enthousiast ontvangen. „We hebben dat eerder deze week aan de mensen op de afdelingen laten weten. En telkens was er na afloop applaus”, zegt woordvoerder Paulien Boven van de DCW. Bij de vereniging van soortgelijke bedrijven Cedris is geen andere gemeente bekend die dit voor deze mensen doet.

De 900 medewerkers vallen onder twee verschillende cao’s. Voor die collectieve arbeidsovereenkomsten zijn landelijk nog geen afspraken gemaakt over extra geld voor de gestegen kosten voor energie en boodschappen. Wethouder Arjan Kampman verwacht dat dit ook niet zo snel gebeurt: „Daarom hebben we besloten om zelf in actie te komen.”

Mogelijk meer extra’s

Kampman komt de medewerkers tegemoet en denkt dat deze actie twee doelen dient. Uiteraard gaat het om hulp aan de medewerkers maar tegelijk roept de gemeente de cao-onderhandelaars op om haast te maken. „Mocht er uiteindelijk geen of een heel beperkte landelijke maatregel komen, dan beoordelen we of we nog iets extra’s moeten en kunnen doen.”

Alle DCW’ers krijgen honderd euro, ongeacht hoelang ze er bij de DCW werken en hoeveel uren in de week ze er werken. De eenmalige bijdrage geldt niet als loon waardoor het geen gevolgen heeft voor de huurtoeslag of een uitkering.