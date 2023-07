Uniek geheim commandocentrum uit Koude Oorlog wordt monument: geen sloop, wel andere mogelijkheden

Buurse als het grote voorbeeld: Commissa­ris van de Koning en inwoners over de uitdagin­gen van een kleine dorpsge­meen­schap

Windmolens, landbouw, jongeren en het verenigingsleven. Buurse grossiert in uitdagingen. Geen wonder dat het vierjaarlijkse werkbezoek van de commissaris van de Koning Andries Heidema aan de gemeente Haaksbergen een middagje ‘Buurse’ is.