Unieke kans voor Twentse rockband na tekenen bij groot label, album straks wereldwijd verkrijgbaar

Johan Aldenkamp uit Enschede maakt eerste so­lo-al­bum: ‘Twents is Twents, dat verstaat iedereen’

16 september ENSCHEDE - Als bassist van The Honest Men was hij altijd al een buitenbeentje. Liever dan spelen in een succesvolle band, werkt Johan Aldenkamp als loodgieter in de bouw en maakt hij zijn eigen muziek. Nu, op zijn 74ste, is er dan zijn eerste solo-cd. In het Twents.