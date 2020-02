Universiteit Twente wil gamewereld veroveren: ‘Enschede moet place to be worden voor Esports’

De luxe winkel van Ad volledig blank door geknapte waterlei­ding: ‘Dit is een drama’

23 februari Ondernemer Ad Heijne is in shock. Zijn luxe winkel in herenschoenen en - kleding staat volledig blank door een geknapte hoofdwaterleiding vlak voor zijn zaak in winkelcentrum Koningsplein, hartje Enschede. De schade is enorm. „Dit is dramatisch.”