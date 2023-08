Ünüvar en Regeer zijn niet meer bezig met Ajax: ‘Geen seconde spijt gehad van keus voor FC Twente’

indebuurt.nl Niet één, maar twee winkelke­tens betrekken voormalig Jum­bo-pand in Stadsveld

In de oude Jumbo in Stadsveld komt een fysiotherapiepraktijk en daar is niet iedereen blij mee. “Ik hoopte op een dierenzaak”, “Waarom geen winkel?” en “Ik heb liever een Action”, zijn enkele reacties op het Facebookbericht van indebuurt daarover. Voor die mensen is er goed nieuws.