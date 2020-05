UT-onderzoek: dankbaarheid maakt gelukkiger en is nog te trainen ook

Bewoner gewond door brand in zorgcen­trum Aveleijn ‘t Veldhoes in Enschede

23 mei ENSCHEDE - Aan de Zonstraat in Enschede is zaterdagmiddag door nog onbekende oorzaak brand ontstaan bij Aveleijn ‘t Veldhoes. Een bewoner is hierbij gewond geraakt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.