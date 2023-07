UT-prof loopt voorzitterschap klimaatpanel Verenigde Naties mis

Verdachte straatroof Enschede ontkent: ‘Ik heb COPD en een hernia, dat kan ik niet!’

Ronny J. (42) uit Enschede wil graag zijn onschuld aantonen. Want hij heeft echt helemaal niets te maken met een brute poging om een jongeman midden in de nacht te beroven. Maar Ronny heeft dinsdag voor de rechtbank in Almelo wel heel veel uit te leggen.