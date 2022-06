UT-prof maakt balans op van 120 jaar arbeiderstoneel in Twente: ‘Spelen om het volk te verheffen’

100 jaar in Twente Slecht bier in Enschede bracht Grolsch eeuw geleden naar Twente

ENSCHEDE/GROENLO - Als het bier van de Enschedese Bierbrouwerij (EBB) niet zo belabberd had gesmaakt, was Grolsch waarschijnlijk nu nog in Groenlo gevestigd geweest. Maar vanwege die slechte smaak en dito verkopen, verkochten de EBB-eigenaren hun bedrijf in 1922 aan Theo de Groen sr.

