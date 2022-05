UWV: Dit jaar en volgend jaar 8200 banen er bij in Twente, daarna wordt het onzeker

Hemelvaart in hartje Lonneker: ‘Ontspannen, gezellig en als vanouds’

LONNEKER - Podium tegen de kerk, biertenten rond het plein en veel, heel veel volk op de been. Dat is Hemelvaart in Lonneker. „Je ziet elkaar, kletst wat en voor je het weet is het hartstikke laat. Als vanouds...”

26 mei