Vader van student: Duitse ‘sekte’ werft bij Saxion Enschede

Alle scholen en kinderdag­ver­blij­ven dicht in Nedersak­sen

16:33 NORDHORN - Net over de grens in Duitsland gaan alle scholen, hogescholen en kinderdagverblijven wél dicht vanwege het coronavirus. De deelstaat Nedersaksen heeft bepaald dat de deuren op slot gaan, tot 18 april. De Osterferien, de Duitse paasvakantie, is daarbij inbegrepen.