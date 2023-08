Vakantie in het amateurvoetbal? Nee, hoor: ‘Sommige jongens hebben hun vakantie laten schieten’

ACHTER DE VERSLAVING Lekker gamen of verslaafd? ‘Ik denk dat we moeten accepteren dat deze generatie jongeren opgroeit in een digitale wereld’

De vraag die bij iedere ouder tegenwoordig stelt: ‘Wanneer is het gamen van mijn zoon of dochter een hobby, en wanneer een verslaving?’ Volgens Iain Douglas, docent-onderzoeker Creative Media and Game Technologies aan de hogeschool Saxion, hoeven we ons daar niet direct zorgen om te maken: „We moeten accepteren dat deze generatie opgroeit in een digitale wereld.”