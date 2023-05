Van bier naar vinyl: berucht buurtcafé in Enschede wordt platenzaak, de buurt hangt de vlag uit

Frans Winkelhuis, raadslid met overwonnen handicap: ‘Ik heb geen reuk en smaak, proef hooguit verschil tussen snert en champignon­soep’

Op een verjaardag of in het gemeentehuis: Frans Winkelhuis kletst al jaren uit zijn nek. Zo omschrijft hij met zelfspot zijn manier van praten na het overwinnen van kanker aan de stembanden. Als het aan de CDA’er ligt, dan blijft hij dat na 25 jaar als raadslid nog lang doen in Haaksbergen. „Ik ben verslaafd aan de politiek.”