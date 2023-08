Van der Kraan wil langdurige stadionverboden voor bestormers hoofdtribune De Grolsch Veste: ‘Alles op alles zetten’

Mariëtte (58) uit Hengelo maakt adembene­men­de foto’s van supermaan boven Twente

Balancerend op een stoel is het na meerdere pogingen toch raak. Even zijn er geen wolken. Mariëtte Boerkamp (58) legt dinsdagnacht zo een wonderschone supermaan vast. Prachtige beelden duiken van alle plekken in de wereld op. Maar deze is in hartje Enschede geschoten, bij het MST.